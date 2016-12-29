В Чунском районе арестовали 25-летнего молодого человека, который убил подростка

В Чунском районе задержали 25-летнего молодого человека, который вместе с 15-летним знакомым убил молодого человека, тело которого было обнаружено в ноябре 2016 года в реке Парчумка деревни Новобалтурина. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, 19 октября нынешнего года на одной из улиц деревни Новобалтурина между двумя компаниями молодых людей произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому удар ножом. От полученного ранения 17-летний молодой человек скончался. После совершения преступления, подозреваемые сбросили тело в реку. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска проверяли различные версии безвестного исчезновения подростка, в том числе причастность его 15-летнего одноклассника к совершенному преступлению. Вскоре подозреваемый дал признательные показания, а также показал место, где он вместе со старшим товарищем спрятали тело погибшего.

Установлено, что семьи, в которых воспитывались несовершеннолетние, на учете не состояли. В рамках расследования уголовного дела, следствием будут установлены причины совершения преступления. Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям родителей 15-летнего подростка.

Кроме того, 25-летний задержанный рассказал следователям, что в сентябре текущего года он совершил еще одно убийство местного жителя. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.