В Черемховском районе подросток случайно застрелил из ружья друга

Источник: Байкал Инфо
20/09/2017 - 17:56

В Черемховском районе 16-летний подросток случайно застрел из ружья своего 18-летнего приятеля. Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что при доставлении в медицинское учреждение из села Парфеново Черемховского района в автомобиле скорой помощи скончался молодой человек. Следователи установили, что вечером 18 сентября двое друзей находились в гараже, где молодые люди осматривали одноствольное охотничье ружье. В какой-то момент подросток выстрелил в своего товарища. Молодой человек от полученного ранения скончался по дороге в больницу.

Известно, что потерпевший приехал из Иркутска на выходные дни, чтобы помочь дедушке с уборкой урожая. Семьи, в которых воспитываются оба участника происшествия, благополучные, на учете в ПДН не состоят. В настоящее время следователями устанавливается владелец оружия, а также все обстоятельства произошедшего. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Иркутская область, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, Криминал
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