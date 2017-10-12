В Черемхово мужчина домогался 11-летней воспитанницы детдома

В Черемхово задержали мужчину, который прикасался к интимным частям тела 11-летней девочки. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Во время расследования уголовного дела установлено, что 17 сентября около 13:00 две воспитанницы центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» с разрешения воспитателей пошли на стадион «Шахтер», чтобы устроить там тренировку по бегу. По пути девочки зашли в магазин, расположенный по улице Школьная. Недалеко от магазина с ними заговорил незнакомый мужчина, который предложил им встретиться позже, пообещав купить сладости.

В этот же день около 17:00 несовершеннолетние самовольно покинули территорию центра и пошли в парк, где у них была назначена встреча со злоумышленником. Мужчина посадил детей в свой автомобиль и, воспользовавшись беспомощным состоянием одной из девочек в виду возраста, он начал прикасаться к интимным частям ее тела. Недалеко от места преступления патрулировал экипаж вневедомственной охраны, сотрудники которого обратили внимание на странный автомобиль. Они и задержали мужчину.

В настоящее время в отношении 29-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении должностных лиц ОГБУСО «ЦПД Гармония», допустивших длительное нахождение малолетней за пределами учреждения, повлекшее совершение особо тяжкого преступления, проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.