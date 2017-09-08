В Черемхово мальчик запутался в веревках качели и погиб

Источник: Байкал Инфо
08/09/2017 - 16:59

В Черемхово десятилетний мальчик погиб, запутавшись в веревках качели. Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка. Установлено, что 7 сентября, играя на детской площадке во дворе многоэтажного жилого дома по улице Шевченко, мальчик запутался в верёвках качели. Ребенка обнаружила сотрудница парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить потерпевшего от верёвок и спустить на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика. 

Известно, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоит. Следователи устанавливают свидетелей и все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, Общество, Черемхово
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