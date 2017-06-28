В Черемхово девочка выпала из окна квартиры на втором этаже

В Черемхово девочка 2012 г.р. выпала из окна квартиры на втором этаже 27 июня 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на момент происшествия пострадавшая находилась дома с 7-летним братом и без присмотра взрослых. Девочка сидела на подоконнике открытого окна и, не удержавшись, выпала из него. Ребенок госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка.

Справка. В Иркутской области с начала 2017 года зарегистрирован 21 несчастный случай падения детей из окон и с балконов, два из которых закончились трагично. В 2016 году за аналогичный период произошло 16 таких происшествий, во всех из них дети остались живы.