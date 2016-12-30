В центре Иркутска Новый год встретят по-семейному и с фейерверком

В Иркутске в сквере им. Кирова в новогоднюю ночь с 23.00 до 4.00 утра пройдёт праздничное мероприятие «Встречаем год иркутской семьи». Иркутян ждет развлекательная программа с творческими номерами и конкурсами. В час ночи состоится фейерверк, сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба администрации Иркутска.

В связи с фейерверком парковка возле здания по адресу: ул. Ленина, 14Б 30 декабря будет закрыта с 22.00 . По информации ГИБДД парковать машины можно будет у здания областного правительства. На время проведения фейерверка будет остановлено движение транспорта вокруг сквера.

Как сообщил начальник межведомственного управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, сотрудники полиции переведены на усиленный режим несения службы. К охране общественного порядка в праздничные дни помимо сотрудников полиции будут привлечены силы внутренних войск, курсанты школы МВД, частные охранные предприятия, казачьи народные дружины. В местах массовых гуляний: в сквере Кирова, заливе Якоби и острове Юность будут дежурить экипажи ГИБДД.