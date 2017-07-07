В бывшей медсанчасти АО «Саянскхимпласт» начала работать стоматология

Работа стоматологического отделения бывшей медсанчасти АО «Саянскхимпласт» возобновилась 7 июля 2017 года. Как в этот день по время круглого стола Общественной палаты Иркутской области сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, врачи-стоматологи приступили к работе на базе третьего блока филиала Саянской городской больницы.

Накануне Саянская городская больница переоформила лицензию в связи с заявленными новыми видами медицинской деятельности по стоматологии. Уже существующие виды деятельности (лечебное дело, медицинская статистика, неотложная медицинская помощь, сестринское дело, терапия, медицинские осмотры) были дополнены новыми: ортодонтия, стоматология детская, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, экспертиза временной нетрудоспособности.

Глава минздрава сообщил, что в третьем блоке площадью 500 кв. метров был выполнен косметический ремонт. Приобретена медицинская мебель, недостающее медицинское и технологическое оборудование. В эксплуатацию было подготовлено 13 помещений, в семи из них в две смены будет проводиться прием пациентов стоматологического профиля, в том числе и детей. Остальные шесть помещений необходимы для функционирования подразделения в целом.

Таким образом, завершился второй этап ввода в эксплуатацию помещений бывшей МСЧ АО «Саянскхимпласта». Помещение, где будут работать стоматологи, получило положительное заключение Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области и санитарно-эпидемическое заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Зима, Зиминском районе и Саянске.

Ранее на базе первого блока бывшей медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт» приступили к работе врачи в кабинетах участкового терапевта, доврачебного приема и отделения профилактических осмотров. По состоянию на 7 июля в учреждение трудоустроены 55 работников медсанчасти: 19 врачей (в том числе, 12 стоматологов), а также средний и младший медперсонал.

Фото с сайта министерства здравоохранения Иркутской области.