В Братске женщина во время ссоры вытолкнула мать из окна на пятом этаже

Источник: Байкал Инфо
07/03/2017 - 14:52

В Братске 32-летнюю женщину обвиняют в убийстве 66-летней матери. Как сообщает 6 марта 2017 года Братская студия телевидения, женщины выпивали, между ними произошла ссора, в результате которой дочь вытолкнула мать из окна квартиры на пятом этаже в доме на ул. Пионерской. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Обвиняемая находится под стражей, вину она признала, в содеянном раскаялась. «Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», - поясняет старший следователь Следственного отдела по Братску Николай Хохлов.

Метки: Происшествия, Братская студия телевидения, Братск
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