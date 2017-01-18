В Братске задержан подозреваемый в незаконном изготовлении метательного ножа

В аэропорту Братска транспортные полицейские задержали 34-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в незаконном изготовлении метательного оружия, внешне схожего с японским ножом сюрикен. Как сообщает 18 января 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, металлический предмет, который экспертиза признала холодным оружием, был найден при осмотре личных вещей мужчины. Предварительно установлено, что задержанный изготовил оружие во время работы на нефтегазовом месторождении в Усть-Кутском районе.

Сотрудники отдела дознания Братского ЛО МВД России на транспорте проводят проверку по факту задержания мужчины, выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.