В Братске задержали мужчину, укравшего из салона сотовой связи 230 тыс. рублей

В Братске задержали 49-летнего мужчину, который в декабре 2016 года напал на салон сотовой связи. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный ворвался в салон сотовой связи, расположенный на улице имени Крупской, и, угрожая продавцу похожим на пистолет предметом, украл около 230 тысяч рублей.

Поскольку помещение салона не оборудовано камерами наружного видеонаблюдения, сотрудникам следственно-оперативной группы пришлось с помощью потерпевшей и свидетелей собирать сведения о внешности и приметах подозреваемого, чтобы составить его фоторобот. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность злоумышленника и выяснить, что сразу после нападения он выехал в город Зима. Операцию по задержанию предполагаемого преступника сотрудники уголовного розыска провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и другие преступления. У него изъята часть денежных средств, похищенных из магазина.

Следователями МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото из архива "Байкал Инфо".