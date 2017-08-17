В Братске в своей квартире сгорели брат и сестра

В Братске по время пожара погибли родственники – сестра, 1987 года рождения, и брат, 1982 года рождения. Как сообщает 15 августа 2017 года пресс-служба Следственного комитета России, ночью поступило сообщение, что горит двухквартирный деревянный жилой дом.

Возгорание произошло в квартире №1, предположительно, по причине неосторожного обращения с огнем. Квартира была уничтожена полностью. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела сестры и брата. Со слов соседей, они нигде не работали, пили.