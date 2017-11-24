В Братске стартовал седьмой марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!»

Открытие седьмого новогоднего благотворительного марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» состоялось в Братске 23 ноября 2017 года. На старт вышли восемь команд волонтёров промышленных предприятий, учебных заведений, общественных и молод1жных объединений, сообщает пресс-служба компании.

Команды-участницы и будущие подшефные провели жеребьёвку, в результате которой решено, что молодёжный совет БрАЗа будет помогать дому-интернату для престарелых, команда РУС-Инжиниринга – центру «Открой себе мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья, ТЭЦ-6 – коррекционной школе №25, «Илим» - коррекционной школе №27, Сбербанк – межрегиональному благотворительному фонду «Единство». Волонтерское объединение «Лицея №1» будет шефствовать над центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, добровольцы политехнического колледжа – над детсадом компенсирующего вида, городское объединение волонтёров «БраВО» возьмёт под опеку детскую туберкулезную больницу.

Команды участников новогоднего марафона приветствовали управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин и заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова.

«Я очень рад видеть полный зал волонтеров, которые будут принимать участие в этом серьёзном деле - обратился к марафонцам Евгений Зенкин. - Важно оказывать помощь именно там, где она нужна – детям и людям, возможности которых ограничены. Спасибо всем за то, что вы откликнулись на эту инициативу. В новогоднем марафоне не бывает победителей и побежденных, он ценен теми делами, вниманием, заботой и участием, которые будут уделены людям. Желаю всем удачи!»

«Мы с вами настоящие коллеги, партнёры в решении тех социальных задач и проблем, которые, к сожалению, пока еще остаются в нашем обществе, нашем городе, - подчеркнула Марина Зубакова. - Корпоративный новогодний марафон РУСАЛа за семь лет проведения стал городским, привлек многих участников, которые поддержали нуждающихся взрослых, и особенно маленьких братчан. Спасибо компании за эту инициативу».

В 2017 году коммуникационной площадкой марафона станет социальная сеть ВКонтакте, где можно будет отслеживать всю актуальную информацию. Участникам акции предстоит пройти несколько тематических станций, самых любимых участниками и подопечными. Мастер-классы, игры, сторителлинги, подготовка к встрече Нового года. Команды-участницы, которые по итогам марафона наберут максимальное количество баллов, получат денежные сертификаты. Общая сумма сертификатов в Братске составит 300 тыс. рублей, которые будут направлены на благотворительные цели.