В Братске пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку и скрылся

В Братске нетрезвый водитель «Toyota RAV-4» сбил четырёхлетнего ребёнка, который гулял около дома, и скрылся с места происшествия. Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение происшествии в жилом районе Порожский поступило около 10 часов 15 минут утра. Девочка была доставлена в больницу, там скончалась от полученных травм.

Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке машины, благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции Братска предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который управлял чужим автомобилем, вообще не имея водительских прав. Сейчас он помещён в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.