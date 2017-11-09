В Братске представитель приюта для животных застрелил собаку на глазах у хозяина

В одном из дворов Братска представитель приюта для животных на глазах хозяина застрелил собаку. Как 8 ноября 2017 года сообщила Братская студия телевидения, инцидент произошел в районе дома №34 по улице Обручева, когда хозяин десятилетнего пса по кличке Тарзан отошел от своего питомца, на котором был ошейник без поводка, и стал звать его домой. Несколько выстрелов были сделаны из белой иномарки, стоявшей у первого подъезда дома.

«Я обернулась – никого у стекла не было. Обернулись также дворники, которые убирали двор. Произошёл второй хлопок. Посмотрели на собаку – она была без крови, лежит так же, как и лежала. Глаза поднимаю, а мужчина, сидящий в автомобиле, убирает пневматическое ружьё за сиденье», – рассказала очевидец происшествия Екатерина Незамудинова. Позже выяснилось, что в тело пса попали пули с транквилизатором. По словам очевидцев, после выстрелов собака смогла подняться, дойти до подъезда, но потом упала. «Мы подбежали к ней. Она была в конвульсиях минуты три, а потом умерла», – рассказала Екатерина Незамудинова.

Когда хозяин животного и его соседи пошли в дом за пледом, чтобы завернуть тело, стрелявший мужчина вышел из автомобиля, положил тело собаки в пакет и увез с собой. Свидетелям происшествия удалось выяснить, что машина, на которой увезли убитую собаку, принадлежит одному из братских приютов для животных «Гранд Мухтар». Жильцы дома обратились в организацию за разъяснениями, где им принесли извинения и сказали, что не хотели такого инцидента с домашним животным.

«Гранд Мухтар» – единственная в городе организация, которая занимается отловом бездомных животных. Как правило, специалисты выезжают по адресам, откуда поступают заявки в комитеты по управлению районами администрации Братска. Как пояснила «БСТ» руководитель «Гранд Мухтара» Анна Ключарёва, в случае с двором на Обручева, 34 на бродячих собак жаловалась жительница одного из соседних домов. По факту убийства Тарзана очевидцы происшествия обратились в полицию.

Фото с сайта БСТ.