В Братске полицейские помогли спасти застрявшую в заборе косулю

В Братске полицейские и спасатели освободили косулю, которая застряла между металлическими прутьями забора студенческого общежития на территории студгородка Братского государственного университета на ул. Солнечной. Как сообщает 8 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, прибывшие по вызову правоохранители предположили, что дикое животное пыталось проскочить сквозь ограждение, спасаясь от собак. Подручными средствами вызволить косулю из неожиданного плена оказалось невозможно, поэтому были вызваны специалисты из МЧС с гидравлическими ножницами для резки металла.

Ожидая помощь, члены экипажа ППС полиции Павел Радимов, Феликс Самылов и Михаил Киселёв нашли верёвку, которой зафиксировали передние и задние ноги косули, чтобы животное, когда его освободят, не кинулось наутёк вблизи человеческого жилья. Операция по освобождению закончилась успешно. Косулю погрузили в автомобиль сотрудников спасательной службы, которые обещали выпустить заплутавшее животное в дикой природе.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.