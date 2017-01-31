В Братске по факту смерти ребёнка от скарлатины проводится доследственная проверка

В Братске проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего мальчика от скарлатины. Как сообщает 31 января 2017года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что вечером 25 января в детскую городскую больницу с диагнозом: «скарлатина тяжелой степени» поступил ребёнок, который позже скончался. Известно, что мальчик посещал детский сад, 20 января он был отстранён от посещения учреждения в связи с выявленным простудным заболеванием. Сейчас воспитанники и работники детссада проходят медицинское обследование.

К доследственной проверке привлечены работники медицинских учреждений и Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции. По результатам проверки правовую оценку дадут действиям персонала дошкольного учреждения, а также врачей Братской детской городской больницы.

Фото из архива "Байкал Инфо".