В Братске осудят главу компании за неуплату более 27 млн рублей налогов

Источник: Байкал Инфо
05/07/2017 - 13:58

В Падунский районный суд Братска для рассмотрения направлено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора компании ООО «Алькор», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает 5 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установлено, что обвиняемый за три квартала 2015 года уклонился от уплаты налогов, включая в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения. Бюджету РФ он причинил ущерб в размере более  27,4 млн рублей.

Фото с сайта Иркутского областного суда.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Братск
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