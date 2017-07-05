В Братске осудят главу компании за неуплату более 27 млн рублей налогов

В Падунский районный суд Братска для рассмотрения направлено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора компании ООО «Алькор», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает 5 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установлено, что обвиняемый за три квартала 2015 года уклонился от уплаты налогов, включая в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения. Бюджету РФ он причинил ущерб в размере более 27,4 млн рублей.

Фото с сайта Иркутского областного суда.