В Братске осудили убийцу пожилой женщины из-за денег

Источник: Байкал Инфо
24/07/2017 - 12:29

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 63-летнего Юрия К., который убил 78-летнюю знакомую и похитил её деньги. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба Иркутской областной прокуратуры, в суде установлено, что вечером 21 декабря 2016 года осужденный пришёл в дом к пожилой женщине в жилом районе Падун в Братске, где убил пенсионерку и похитил принадлежащие ей 6500 рублей. Суд приговорил К. к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В судебном заседании вина осужденного нашла подтверждение в полном объёме.

Фото с сайта Иркутского областного суда.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Криминал, Братск
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