В Братске осудили убийцу пожилой женщины из-за денег

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 63-летнего Юрия К., который убил 78-летнюю знакомую и похитил её деньги. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба Иркутской областной прокуратуры, в суде установлено, что вечером 21 декабря 2016 года осужденный пришёл в дом к пожилой женщине в жилом районе Падун в Братске, где убил пенсионерку и похитил принадлежащие ей 6500 рублей. Суд приговорил К. к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В судебном заседании вина осужденного нашла подтверждение в полном объёме.

Фото с сайта Иркутского областного суда.