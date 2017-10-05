В Братске осудили педофила, распространявшего в Интернете порнофото детей

В Братске осудили мужчину, который распространял порнографические видео и снимки воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как 5 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении В., обвиняемого в изготовлении и распространении, производстве фото- и видеосъемки двух и более неустановленных несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, распространения данных материалов через Интернет, хранении и распространении указанных материалов, а также совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.п. «а,г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, п.п. «в,г» ч.2 ст.242.2 УК РФ).

Эти преступления вызвали большой общественный резонанс среди жителей Братска, в связи с тем, что мужчина в 2015-2016 годах совершил преступления в отношении воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района и в отношении малолетней девочки, оставшейся без попечения родителей.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения.

Фото с сайта Иркутского областного суда.