В Братске на время закрыли суши-бар из-за угрозы массовых пищевых отравлений

В Братске на 30 суток закрыли суши-бар «Ichiban Boshi» из-за угрозы массового отравления людей. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Братске поступило заявление о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в баре «Ichiban Boshi». В связи с этим была организована внеплановая выездная проверка бара. Специалисты выявили несколько нарушений, которые могут привести к возникновению массовых пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

Например, в баре не предусмотрены условия для технологической обработки продуктов, мытья посуды, а у работников отсутствуют личные медицинские книжки. Кроме того, работники хранили верхнюю одежду персонала в помещении кухни, и не соблюдали гигиену труда.

Судья Падунского районного суда Братска постановил признать индивидуального предпринимателя И. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и назначить наказание в виде приостановления деятельности пункта общественного питания на 30 суток.

Судебные приставы, получив постановление о назначении административного наказания, приступили к немедленному исполнению. В присутствии понятых они опечатали двери в помещение. В настоящее время должностные лица УФССП России по Иркутской области регулярно контролируют исполнение решения суда.

Фото пресс-службы УФССП России по Иркутской области.