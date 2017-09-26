В Братске на ребенка упали металлические ограждения хоккейной коробки

На десятилетнего мальчика в Братске упали металлические ограждения хоккейной коробки. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи установили, что во время прогулки на мальчика упали металлические ограждения хоккейной коробки, расположенной во дворе дома №29 по улице Советской. Родители ребенка обратились в больницу на следующие сутки. В настоящее время мальчик госпитализирован, его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Следователями проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию детской площадки.

Фото из архива "Байкал Инфо".