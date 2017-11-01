В Братске ищут мужчину, объявленного в федеральный розыск

Полицейские Братска разыскивают Олега Крупина (1980 г.р.), объявленного в федеральный розыск. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина без определённого места жительства в апреле 2017 года пропал с территории Падунского района. Известно, что ранее пропавший проживал в Гидростроителе, а затем в Братском районе.

По информации правоохранителей, Олег Крупин может искать работу в качестве разнорабочего, сторожа в частных фермерских хозяйствах, лесозаготовительных бригадах. Мужчина также может проживать в реабилитационных центрах и зимовьях.

Граждан, располагающих сведениями о месте нахождения разыскиваемого Олега Крупина, просят обратиться в отдел полиции №3 МУ МВД России «Братское» по адресу: Братск, ул. 25-летия БГС, 31, либо по телефонам: 8 (3953) 49-98-13 дежурная часть, или 8-902-514-24-39. Анонимность гарантируется.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.