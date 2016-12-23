В Братске госпитализирован человек с подозрением на отравление метанолом

В Иркутске, по данным на 9:00 23 декабря 2016 года, из-за отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией с метанолом в составе, в т.ч. концентратом для принятия ванн «Боярышник», погибли 74 человека. Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, 43 человека погибли в медицинских учреждениях, куда их доставляли в крайне тяжёлом состоянии, уже мертвым был найден 31 человек. Сейчас в больницах Иркутска находится 30 пострадавших, один человек с подозрением на отравление метанолом поступил в больницу Братска.

Чуть позже пресс-служба администрации Братска информацию о случае отравления «Боярышником» в городе опровергла, ссылаясь на заявление полиции. Как сообщает пресс-служба, в больницу поступил человек с рядовым алкогольным отравлением по итогам банального многодневного запоя; сейчас пациент идет на поправку.

Всего с 17 по 23 декабря, предположительно, от отравления метанолом в Иркутской области пострадали 122 человека. В больницы с подозрением на отравление метанолом также поступали люди, злоупотребившие жидкостями с этиловым спиртом в составе. По улучшению состояния здоровья выписаны девять человек, большинство из которых злоупотребляли этиловым спиртом. Ещё восемь человек самостоятельно покинули больницы.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.