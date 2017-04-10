В Братске чиновник незаконно выделил землю под свалку опилок

Источник: Байкал Инфо
10/04/2017 - 16:51

Падунский районный суд Братска 10 апреля 2017 года признал бывшего председателя комитета по управлению Падунским округом администрации города Алексея Казанцева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд установил, что А. Казанцев в 2013 году незаконно предоставил в пользование ООО «Доминанта» земельный участок площадью 4 га для платного приема и хранения отходов лесопиления. На участке, расположенном на территории Братска, было размещено 58,4 тыс. куб м отходов лесопиления. Ущерб от нанесенного вреда почвам превысил 36 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил А. Казанцеву наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года, с лишением права  занимать  должности во власти сроком на 2 года. 

Фото с сайта Иркутского областного суда.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Братск
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