В Боханском районе нашли тело 14-летнего подростка, утонувшего в Усолье-Сибирском

Тело 14-летнего подростка без видимых следов насильственной смерти обнаружили в реке Ангара в Боханском районе. Как 9 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, мальчик числился пропавшим без вести из Усолья-Сибирского с 24 июля. По факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области была начата доследственная проверка. Следователи установили, что 24 июня в черте города подросток в компании друзей нырял с большой высоты в реку Белая. В какой-то момент школьники потеряли мальчика из виду.

В настоящее время тело подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена причина смерти. Следователями проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Фото из архива "Байкал Инфо".