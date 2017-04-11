В Боханский район поедет детский омбудсмен разбираться с избиением подростка

Источник: Байкал Инфо
11/04/2017 - 17:09

В Боханский район, в котором 7 апреля 2017 года два 14-летних жителей Тихоновки избили 13-летнего подростка и надругались над ним, поедет уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова. Об этом она сообщила 11 апреля. «Все обстоятельства случившегося требуют тщательной проверки. Поэтому я намерена выехать в район, чтобы тщательно изучить ситуацию на месте и выяснить причины, которые привели к совершению преступления», - прокомментировала омбудсмен.

Напомним, СКР 11 апреля сообщил о случившемся и о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

О произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая заявила в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемых в кратчайшие сроки. Установлено, что они состоят на учёте в ПДН, характеризуются отрицательно. Но суд избрал им такую меру пресечения, как домашний арест.

Метки: Происшествия, Семенова Светлана, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Криминал, Боханский район
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