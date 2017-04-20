В Бодайбинском районе не могут расселить аварийный дом, стоящий на золоте

Выполнить план по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья не может посёлок Артёмовск в Бодайбинском районе. Об этом рассказала председатель думы Бодайбо и района Елизавета Бодяло на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 апреля 2017 года. По её словам, в посёлке есть пятиэтажный дом, который вроде бы не старый, но признан аварийным из-за ошибок в строительстве. В доме 70 квартир, из них расселены только 17. Местная дума неоднократно приходила к мнению, что в посёлке стоит новый дом нецелесообразно и неэффективно. Так что людей переселять некуда.

Как рассказала Елизавета Бодяло, Артёмовск находится в 70 км от Бодайбо, большинство жителей – пенсионеры. В посёлке мало работы, под ним есть шахтовые выработки золота, которые начинают проваливаться. Кроме того, жители отказываются переезжать за 3 км от центра посёлка, где генпланом предусмотрено место под малоэтажную застройку. Председатель думы пояснила, что 20 из 53 нерасселённых квартир в аварийном доме Артёмовска стоят пустыми. Из оставшихся квартир 44 – муниципальные. Из 44 семей 14 включены в федеральную программу по переселению граждан из территорий Крайнего Севера. Но в год на район приходится всего семь сертификатов, а желающих выехать из других населённых пунктов много. Всего две семьи хотели бы остаться в Артёмовске, для них муниципалитет приобретает квартиры на вторичном рынке. В Бодайбо хотели бы переехать 11 семей, но им не позволяет законодательство. Ещё 29 семей хотели бы вообще покинуть район, что также запрещено законом. Таким образом, ситуация зашла в тупик.

Елизавета Бодяло заметила, что переселение людей в другие муниципалитеты могло бы решить проблему. Но это запрещено 89 статьёй Жилищного кодекса РФ. По её словам, дума и администрация Артемовского поселения неоднократно обращалась в различные инстанции, в т.ч. в профильный комитет Государственной думы с просьбой изменить ЖК, но без результата. По её словам, с соответствующей инициативой выступил депутат ГД от Иркутской области Михаил Щапов. Бодайбинский район просит депутатов ЗС дать положительное заключение на законопроект по внесению изменений в 89 статью ЖК, согласно которым по письменному заявлению граждан взамен изымаемого жилья им могут предоставить новое на территории всего региона.

В программе по переселению участвуют ещё Бодайбо и посёлок Балахнинский. В последнем план выполнен на 100% - расселены девять семей, им купили жильё на вторичном рынке. В Бодайбо план по расселению составляет чуть более 10 тыс. кв. м жилья, расселено сейчас около 1,5 тыс. кв. м – 15% (35 семей из 254).

Говоря о проблемах переселения из аварийного жилья, Елизавета Бодяло рассказала, что если в городе строители готовы строить, то в посёлках вообще нет желающих, готовых строить по стоимости в 33,8 тыс. за 1 кв. м - по переселению из аварийного жилья, в 34,5 тыс. кв. м – по переселению из зоны БАМа. Кроме того, вести строительство на севере можно только в июне-сентябре. На вторичном рынке не хватает жилья, а то, что есть, неравнозначно старым квартирам.

Фото с сайта администрации поселения.