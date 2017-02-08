В Байкальске упавшая с крыши дома ледяная глыба чуть не задела человека

В Байкальске ледяная глыба упала с крыши дома на козырёк подъезда, обвалив его, и чуть не задела человека 7 февраля 2017 года. Об этом рассказали жители города в группе «Типичный Байкальск» в социальной сети «Вконтакте». Как уточнили «Байкал Инфо» в администрации города, глыба упала с крыши одного из жилых домов в микрорайоне «Южный». Инцидент произошёл из-за несвоевременной уборки снега с крыши дома, во время потепления это представляет опасность, поскольку снег тает и снова замерзает, образуя тяжёлые глыбы.

Комиссия по муниципальному жилищному контролю проверила и другие дома Южной управляющей компании на наличие скоплений снега и льда на крышах. На некоторых домах они были обнаружены. Управляющей компании вынесено предписание по уборке снега и льда с крыш, в случае невыполнения которого компанию привлекут к ответственности. Решено также усилить контроль состояния крыш всех жилых многоквартирных домов в городе.

В комментариях под фотографией пострадавшего, опубликованной в группе «Типичный Байкальск», горожане высказали своё недовольство тем, что с домов не убирают снег вовремя. «Заявление на уборку снега с крыш пишу уже два года заранее, результата ноль! Просто они копятся стопкой у них и все!» - пишет одна байкальчанок. «У нас в прошлом году сделали капремонт и на крышу поставили ограничители, а они, в свою очередь, ещё больше усугубили ситуацию, - жалуется другая жительница города. - Снег на крыше подтаивал, но не падал, а к вечеру становился льдом, и так каждый день до тех пор, пока не получился ледник огромной толщины, а потом это всё упало вместе с ограничителями! Остались куски ограничителей над крайним подъездами и опять ледяные глыбы становятся всё толще и толще».

Фото из группы "Типичный Байкальск" в социальной сети "Вконтакте".