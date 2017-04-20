В Байкальске пройдёт спуск с горы на лыжах и в купальниках

Источник: Байкал Инфо
20/04/2017 - 12:26

Очередной «Спуск в купальниках» пройдёт 22 апреля 2017 года на байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Как 19 апреля сообщили организаторы мероприятия, всех желающих приглашают принять участие в красочном спуске в купальниках и ярких костюмах, развлекательной программе, интерактивах, а также получить призы от курорта «Гора Соболиная» и партнеров мероприятия, в том числе годовой абонемент на сезон 2017/2018!

Ведущим мероприятия стал Малыш Гарри. Также гостей праздника ждет насыщенная вечерняя программа в кафе «Бугель Вугель», где выступит музыкальная группа InHit.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Хобби, Байкальск
Также в рубриках: 
В Байкальске дадут горячую воду после месячного отключения
Огородники и садоводы Иркутской области похвастают своими достижениями на выставке
В Байкальске в ближайшие выходные откроется горнолыжный сезон
Гора Соболиная с декабря вводит плату для детей Байкальской школы горнолыжного спорта
Знаменитые спектакли покажут в Иркутской области с проектом «Золотая Маска в кино»
Исключить из фида:  0
Загрузка...