В Байкальске пройдёт спуск с горы на лыжах и в купальниках

Очередной «Спуск в купальниках» пройдёт 22 апреля 2017 года на байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Как 19 апреля сообщили организаторы мероприятия, всех желающих приглашают принять участие в красочном спуске в купальниках и ярких костюмах, развлекательной программе, интерактивах, а также получить призы от курорта «Гора Соболиная» и партнеров мероприятия, в том числе годовой абонемент на сезон 2017/2018!

Ведущим мероприятия стал Малыш Гарри. Также гостей праздника ждет насыщенная вечерняя программа в кафе «Бугель Вугель», где выступит музыкальная группа InHit.

Фото из архива "Байкал Инфо".