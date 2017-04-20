В Байкальске осудят мать, из-за недосмотра которой ребенок упал с балкона

В Байкальске в суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в марте 2017 года оставила своих детей 2011 и 2012 гг.р. дома без присмотра, в результате чего один из них упал с балкона третьего этажа. Ребенок получил незначительные повреждения, поскольку упал в сугроб, сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Мать детей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следователи СКР просят жителей региона не оставлять малолетних детей без присмотра во избежание трагических последствий. С начала года в Иркутской области зарегистрировано уже 10 несчастных случаев, связанных с выпадениями детей из окон и балконов. За оставление ребенка в опасности грозит уголовная ответственность.

Фото с сайта Иркутской областного суда.