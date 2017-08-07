В августе изменится расписание поездов на участке Азей – Шуба

С 8 по 18 августа 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге на участке Азей – Шуба изменится расписание нескольких пассажирских поездов. Как 4 августа сообщила пресс-служба магистрали, изменится расписание следующих поездов: № 69 Чита – Москва; № 75 Нерюнгри – Москва-Казанская; № 81 Улан-Удэ – Москва-Казанская; № 205 Иркутск-Пассажирский – Анапа; № 229 Северобайкальск – Анапа; № 235 Тында – Анапа; № 2 Москва – Ярославская – Владивосток; № 8 Новосибирск – Владивосток; № 4 Москва-Ярославская – Пекин; № 20 Москва-Ярославская – Пекин; № 6 Москва-Ярославская – Улан-Батор; № 19 Пекин – Москва-Ярославская; № 12 Челябинск – Чита; № 78 Новосибирск Главный – Нерюнгри; № 44 Москва-Ярославская – Хабаровск; № 100 Москва-Ярославская – Владивосток; № 57 Иркутск – Кисловодск; № 58 Кисловодск – Иркутск-Пассажирский; № 70 Москва-Ярославская – Чита-2; № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск; № 72 Северобайкальск – Улан-Удэ; № 82 Москва-Казанская – Улан-Удэ; № 87 Иркутск – Усть-Илимск; № 88 Усть-Илимск – Иркутск; № 158 Анапа – Иркутск-Пассажирский; № 206 Анапа – Иркутск-Пассажирский; № 207 Владивосток – Новокузнецк; № 208 Новокузнецк – Владивосток; № 242 Адлер – Иркутск-Пассажирский; № 270 Адлер – Чита.

Отклонение от привычного расписания составит от 1 минуты до полутора часов позже графика.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».\

Фото из архива "Байкал Инфо".