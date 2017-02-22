В АНХК наградили лучших тренеров по внутреннему обучению

Источник: Байкал Инфо
22/02/2017 - 16:38

В Ангарской нефтехимической компании (дочернее общество НК «Роснефть»)  наградили  лучших внутренних тренеров по итогам 2016  года - четырёх работников, обучающих коллег по  разным направлениям  деятельности предприятия. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба предприятия, в качестве внутренних тренеров привлекают высококвалифицированных  работников со значительным  производственным опытом, обладающие экспертными знаниями по направлениям деятельности.

Внутреннее обучение - эффективная форма подготовки персонала АНХК. Главное её преимущество  - сохранение и передача уникальных знаний, накопленных внутри предприятия, создание дополнительных возможностей для развития персонала с минимальными затратами. 

За прошедшие два года  прошло более 70 тренингов по актуальным производственным темам (свыше 1800 человеко-курсов). В процесс обучения сейчас вовлечены 29 внутренних тренеров, которые разработали и внедрили в практику  собственные уникальные тренинги по востребованным темам с примерами  решения  реальных производственных  и управленческих  задач.

Справка. Кадровая политика АО «АНХК» направлена на обеспечение предприятия высококомпетентным персоналом. Различные программы корпоративного, профессионально-технического и внутреннего обучения охватывают все категории работников.   В АНХК создана современная учебная база – межотраслевой региональный учебный центр. Это одно из ведущих учебных заведений по подготовке персонала и повышению квалификации кадров в регионе, которое проводит обучение по 75 программам для рабочих, специалистов и руководителей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.

Фото пресс-службы Ангарской нефтехимической компании.

Метки: Жизнь, Бизнес, Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский городской округ, Награды, Образование
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