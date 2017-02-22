В АНХК наградили лучших тренеров по внутреннему обучению

В Ангарской нефтехимической компании (дочернее общество НК «Роснефть») наградили лучших внутренних тренеров по итогам 2016 года - четырёх работников, обучающих коллег по разным направлениям деятельности предприятия. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба предприятия, в качестве внутренних тренеров привлекают высококвалифицированных работников со значительным производственным опытом, обладающие экспертными знаниями по направлениям деятельности.

Внутреннее обучение - эффективная форма подготовки персонала АНХК. Главное её преимущество - сохранение и передача уникальных знаний, накопленных внутри предприятия, создание дополнительных возможностей для развития персонала с минимальными затратами.

За прошедшие два года прошло более 70 тренингов по актуальным производственным темам (свыше 1800 человеко-курсов). В процесс обучения сейчас вовлечены 29 внутренних тренеров, которые разработали и внедрили в практику собственные уникальные тренинги по востребованным темам с примерами решения реальных производственных и управленческих задач.

Справка. Кадровая политика АО «АНХК» направлена на обеспечение предприятия высококомпетентным персоналом. Различные программы корпоративного, профессионально-технического и внутреннего обучения охватывают все категории работников. В АНХК создана современная учебная база – межотраслевой региональный учебный центр. Это одно из ведущих учебных заведений по подготовке персонала и повышению квалификации кадров в регионе, которое проводит обучение по 75 программам для рабочих, специалистов и руководителей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.

Фото пресс-службы Ангарской нефтехимической компании.