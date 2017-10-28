В Ангарске врач-акушер умерла после 24-часового дежурства

В Ангарском перинатальном центре 27 октября 2017 года после 24-часового дежурства в родильном отделении скоропостижно скончалась врач акушер-гинеколог Оксана Кивлева. Об этом сообщает профсоюз перинатального центра, который направил сообщения в редакции СМИ.

«Известие о внезапной кончине опытного, оперирующего, активного врача ввергло весь коллектив перинатального центра в шоковое состояние. Оксана Вениаминовна, как и другие сотрудники перинатального центра, тяжело переживала необъективные, далекие от действительности нападки на медиков (в том числе своих коллег) в социальных сетях и СМИ как в области, так и в нашем городе», - говорится в сообщении профсоюза.

За неделю до того в СМИ появилась информация о том, что из-за халатности врачей в у одной из пациенток произошла внутриутробная гибель плода, на местной телевидение обратилась пострадавшая женщина. Следственный комитет начал проверку.

На следующий день после смерти администрация учреждения сообщила: «…25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ "АПЦ" к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой. Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у неё дома. Причина смерти Кивлевой О.В. будет установлена не ранее 30 октября 2017 г. патолого-анатомической экспертизой. Администрация… призывает общественность и особенно – средства массовой информации, не спекулировать на факте смерти нашей коллеги, а оказать моральную и любую иную посильную поддержку семье Кивлевой О.В.». И это после того, как профсоюз учреждения сам разослал в СМИ информацию, в которой косвенно обвинил СМИ в смерти врача.