В Ангарске возбуждены уголовные дела из-за травмирования детей на батутах

В Ангарске из-за травмирования детей на батутах возбуждены уголовные дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые предоставляли услуги батутных аттракционов. Как сообщает 20 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователи установили, что за месяц на батутах, расположенных на территории ТЦ «Фестиваль», в парках при ДК «Нефтехимик» и ДК «Строителей», травмы получили четверо детей.

На батуте у ДК «Строителей» 9 мая девочка 2011 г.р. получила перелом основной фаланги пальца руки. Перелома правого предплечья со смещением 13 мая получил пятилетний мальчик, прыгавший на батуте у ТЦ «Фестиваль». Еще один ребенок в возрасте 7 лет 21 мая на батуте в парковой зоне ДК «Нефтехимик» получил закрытый перелом левого предплечья со смещением, а 25 мая перелом большеберцовой кости получил четырёхлетний мальчик на батуте у ТЦ «Фестиваль».

Следователи установили и допросили владельцев батутных аттракционов. В рамках расследования уголовного дела пройдут судебно-медицинские экспертизы в отношении потерпевших, а также технические экспертизы батутных конструкций. Планируется внести представление в администрацию ангарского городского округа об устранении нарушений, из-за которых дети получили травмы.