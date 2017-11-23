В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту халатности врачей перинатального центра

Источник: Байкал Инфо 23/11/2017 - 17:58

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью) по происшествию в Ангарском перинатальном центре, когда пострадала женщина и её ребёнок. Об этом 23 ноября 2017 года сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 18 октября в Ангарский перинатальный центр поступила 35-летняя женщина на сроке беременности 35-36 недель. При проведении операции пострадала сама пациентка, а плод был извлечен без признаков жизни.

 

Метки: Происшествия, Ангарский перинатальный центр, Следственный комитет России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Здравоохранение
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