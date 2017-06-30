В Ангарске в пьяной массовой драке погибла 26-летняя девушка

В Ангарске во время массовой драки погибла 26-летняя девушка. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне в 12 микрорайоне у бара «Кузьмич» произошла массовая драка. Жительница города Усолье-Сибирское, пытаясь разнять участников драки, находившихся в состоянии опьянения, получила удар в челюсть, после чего упала и ударилась головой об асфальт. В скором времени она была госпитализирована, но от полученных травм скончалась в больнице.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за убийство местный житель. В настоящее время подозреваемый арестован. Следственным отделом по Ангарск СУ СКР по Иркутской области в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть).

Фото из архива "Байкал Инфо".