В Ангарске управляющие компании выплатят двум автовладельцам ущерб за упавшие глыбы льда

В Ангарском городском округе два владельца автомобилей отсудили у управляющих компаний ущерб за причинение повреждений от падения снега и глыб льда. Как 26 декабря 2016 года сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, оба случаЯ произошли в марте нынешнего года.

В 80 квартале в результате падения снега и сосулек на автомобиль «Лексус» было разбито лобовое стекло, повреждены капот и правое переднее крыло. По ходатайству ответчика ООО «Управляющая компания «Жилищное Управление» была проведена судебная автотовароведческая экспертиза. Согласно заключению ООО «СИБ-ЭКСПЕРТ» стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа комплектующих изделий составила 44 тыс. рублей.

Согласно ст. 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация должна оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, в том числе проводить работы по надлежащему содержанию крыш многоквартирных домов, которые включают проверку и очистку кровли от скопления снега и наледи.

Второй инцидент произошел во дворе 207/210 квартала. На машину марки «Тойота Харриер» упали глыбы льда, после чего была деформирована крыша салона, а также появились трещины на лобовом стекле. Согласно заключению оценщика, стоимость ремонта составила 226 тыс. рублей. В судебном заседании истец пояснил, что машина стояла возле дома. В тот момент никаких ограждающих лент, знаков, надписей о том, что возможно падение снега или льда не было, предупреждающие вывески о том, что идет сброс снега с крыши дома и ставить автомобиль запрещено, отсутствовали.

Фото из архива "Байкал Инфо".