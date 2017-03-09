В Ангарске три девушки пытались похитить парфюмерию из магазина

Источник: Байкал Инфо
09/03/2017 - 16:41

В Ангарске сотрудники Росгвардии задержали трёх девушек в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в краже парфюмерии из охраняемого магазина косметики и парфюмерии «Летуаль». Как сообщает 9 марта 2017 года пресс-служба Управление Росгвардии по Иркутской области, из магазина в пункт централизованной охраны Ангарска поступил сигнал «Тревога». Прибывшие по указанному адресу старшина полиции Глеб Краснояров и старший сержант полиции Сергей Черных задержали двух ангарчанок и одну усольчанку, которые пытались похитить четыре вида парфюмерной продукции на сумму около 25 тыс. рублей.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где выяснилось, что одна из девушек ранее была судима за аналогичное преступление. Кроме того,  девушки сознались ещё в трёх кражах в магазинах «Летуаль» в Ангарске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»).

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал
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