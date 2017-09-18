В Ангарске раскрыли убийство пожилого дворника, совершенное семь лет назад

В Ангарске раскрыли убийство пожилого дворника, которое было совершено семь лет назад. Как 18 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, 26-летний мужчина написал явку с повинной. Злоумышленник признался, что в апреле 2010 года в 207 квартале Ангарска из хулиганских побуждений побил пожилого дворника, который от полученных травм скончался в больнице. Заключенный пояснил следователям, что после посещения молитвенной комнаты больше не смог жить с тяжким бременем и раскаялся в совершении особо тяжкого преступления.

По этому уголовному делу подозреваемыми проходило десять человек, проживавших в ближайшем районе, где семь лет назад было совершено преступление. Но их причастность не была подтверждена ни одной из множества проведенных экспертиз. Спустя несколько месяцев расследования из-за того, что не был установлен виновник, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), было приостановлено. Сейчас расследование уголовного дела возобновлено.

Подозреваемый отбывает наказание в колонии Ангарска за кражу и уклонение от отбывания ограничения свободы. С заключенным проводятся следственные мероприятия. Установлено, что 26-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, начиная с 16 лет, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления (кражи, неправомерное завладение автомобилем, грабёж, мошенничество), а также преступления, совершенные против личности (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством).

Фото из архива "Байкал Инфо".