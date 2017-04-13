В Ангарске пройдёт благотворительный форум в пользу пациентов хосписа

В Ангарске 22 апреля 2017 года пройдёт первый благотворительный форум, средства от которого будут направлены в помощь пациентам хосписа благотворительного фонда «Близко к сердцу».

Как сообщают организаторы, начнётся форум в 10.00 на площадке перед ДК «Нефтехимик» с «Зарядки для чемпионов». В 11.00 во дворце культуры начнут работу различные площадки форума. Благотворительный фонд при поддержке администрации Ангарска намеренно выбрал именно такой разносторонний формат для горожан, чтобы каждый смог узнать что-то новое. Основное место будет отведено презентации работы службы «Мобильный хоспис». Напомним, фонд в 2016 году получил грант и купил автомобиль «Volkswagen Caddy» и средств ухода для полноценной работы выездной службы помощи тем, кто нуждается в паллиативном уходе. Выпущена брошюра, из которой можно узнать, чем хоспис отличается от больницы, как проводится организация самообслуживания пациента, как избежать пневмонии и пролежней, как вести себя, если в доме тяжелобольной и т.д. В брошюре собраны все номера телефонов горячих линий, которые могут понадобиться в случае прорыва боли или сложностей с выпиской обезболивающих препаратов.

Кроме того, в фойе проведут краткий образовательный курс для работников некоммерческого сектора. В отдельном помещении каждый желающий сможет сделать экспресс-тест на ВИЧ и т.д.

Состоится ярмарка поделок мастеров Ангарска, часть средств от реализации которых будет направлена в помощь пациентам хосписа. В 13.00 начнётся благотворительный концерт с участием лучших коллективов ДК «Нефтехимик» и города. Стоимость билета 300 рублей, по вопросам приобретения можно обратиться по тел. 89832499673 и 8(3955)63-53-73.