В Ангарске пойман подозреваемый в ограблении 76-летней женщины

Полицейские задержали 26-летнего жителя пос. Мегет, подозреваемого в ограблении 76-летней женщины. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, потерпевшая рассказала оперативникам, что вечером в одном из дворов 9-го микрорайона Ангарска неизвестный ударил её по голове и отобрал сумку, в которой находился её мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, ранее этот мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж».