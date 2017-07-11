В Ангарске пойман подозреваемый в ограблении 76-летней женщины

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 17:15

Полицейские задержали 26-летнего жителя пос. Мегет, подозреваемого в ограблении 76-летней женщины. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, потерпевшая рассказала оперативникам, что вечером в одном из дворов 9-го микрорайона Ангарска неизвестный ударил её по голове и отобрал сумку, в которой находился её мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, ранее этот мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж».

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал
Также в рубриках: 
Более 60 кг марихуаны обнаружили у двух мужчин в Ангарске
Лжецелительница похитила деньги ангарчанки, угрожая ей смертью от порчи
В Ангарске задержана подозреваемая в сбыте героина
Телефонный мошенник похитил деньги с кредитной карты ангарчанина
Подозреваемых в кражах из гаражей задержали в Ангарске
Исключить из фида:  0
Загрузка...