В Ангарске поймали лжецелительницу, похитившую деньги у пенсионерки

В Ангарском городском округе полицейские задержали 43-летнюю жительницу Усолья-Сибирского, которая под видом снятия порчи похитила у 72-летней ангарчанки 60 тыс. рублей. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержанная неоднократно судима за имущественные преступления, в том числе и за мошеннические действия по аналогичной схеме. Из мест заключения усольчанка освободилась месяц назад и продолжила заниматься противоправной деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Полицейские предполагают, что задержанная причастна к совершению аналогичных деяний на территории иркутской области. Правоохранители просят граждан, пострадавших от противоправных действий задержанной, звонить по телефону: (3955) 53-05-15 или 02.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.