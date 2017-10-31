В Ангарске обнаружили большую свалку опасных промышленных и бытовых отходов

Помочь Ангарскому городскому округу с ликвидацией опасной свалки просят министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области активисты ОНФ. Как 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба общественной организации со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ Сергея Батукаева, несанкционированная свалка отходов четвертого класса опасности нанесена на интерактивную карту свалок проекта «Генеральная уборка». «На земельном участке в промышленной зоне города организована несанкционированная свалка, которая никак не огорожена. Здесь могут оказаться дети, животные. Между тем, проведенные специалистами Росприроднадзора пробы почв показали, что установленные нормы загрязнения на территории свалки превышены в десятки раз. Общая площадь свалки составляет более 2,7 тыс. кв. м», – рассказал Сергей Батукаев. Он пояснил, что прокуратура Ангарска оценила нанесенный окружающей среде ущерб в сумму более 12 млн рублей и направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Как отметил Сергей Батукаев, у Ангарского городского округа нет собственных средств на ликвидацию столь обширной свалки, которая образовалась не за один год. «В этом вопросе Ангарску нужна поддержка. Специфика нашего региона такова, что в городах накоплены значительные отходы предприятий химической промышленности, ухудшающие экологическую ситуацию. Ранее мы выезжали с проверкой в Усолье-Сибирское на площадку одного из промышленных предприятий. И мы намерены держать на общественном контроле решение проблемы ликвидации ядовитых ртутных отходов, средства на которую выделяются в рамках федеральной программы по охране озера Байкал», – сказал член регионального штаба ОНФ. Он также отметил, что необходим механизм ответственности собственников промышленных предприятий за ликвидацию таких опасных свалок, поскольку в условиях действующего законодательства предприятия-банкроты перекладывают эту нагрузку на местные власти.

Участники рейда побывали еще на одном месте незаконного складирования мусора. По словам активистов ОНФ, сюда в больших мешках свозятся промышленные отходы, в полукилометре находится цементный завод. «Проблема несанкционированных свалок, которые образуются вблизи промышленных предприятий, является острой для нашей области», – подчеркнул Сергей Батукаев. По его словам, в ходе реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» повышается активность граждан, которые самостоятельно отмечают на интерактивной карте места нелегального складирования мусора или незаконные свалки.

С начала реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок в Иркутской области было нанесено 158 свалок, благодаря совместным усилиям активистов ОНФ, прокуратуры Иркутской области, администраций муниципальных образований, природоохранных ведомств удалось добиться ликвидации 64 свалок. По остальным ведется работа – активисты ОНФ направили запросы в адрес муниципальных образований и надзорных органов.

Фото с сайта ОНФ.