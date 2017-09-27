В Ангарске мужчина поджёг уснувшего собутыльника
В Ангарске задержан ранее судимый безработный (1962 г.р.), которого подозревают в убийстве знакомого. Как сообщает 27 сентября 2017 пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 25 сентября в 188 квартале города горели торговые ряды, на месте происшествия было обнаружено тело неизвестного мужчины. Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве. По версии следствия, во время распития спиртного между двумя знакомыми возник конфликт. Один из мужчин дождался, когда его товарищ уснул, затем обложил спящего картонными коробками и поджёг.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, его личность устанавливается. Задержанному избирают меру пресечения, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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