В Ангарске местный житель нашёл запал ручной гранаты

Источник: Байкал Инфо
19/10/2017 - 16:25

На берегу реки Еловка за микрорайоном Новый-4 в Ангарске мужчина обнаружил предмет, похожий на запал гранаты, и сообщил об этом. Об этом 19 октября 2017 года сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области. Прибывшие на место взрывотехники провели обследование обнаруженного предмета и установили, что перед ними находится запал ручной гранаты УЗРГМ без предохранительной чеки со следами коррозии, который представлял опасность для здоровья граждан. Запал был уничтожен на месте накладным зарядом.

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, Ангарский городской округ
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