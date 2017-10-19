В Ангарске местный житель нашёл запал ручной гранаты

На берегу реки Еловка за микрорайоном Новый-4 в Ангарске мужчина обнаружил предмет, похожий на запал гранаты, и сообщил об этом. Об этом 19 октября 2017 года сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области. Прибывшие на место взрывотехники провели обследование обнаруженного предмета и установили, что перед ними находится запал ручной гранаты УЗРГМ без предохранительной чеки со следами коррозии, который представлял опасность для здоровья граждан. Запал был уничтожен на месте накладным зарядом.