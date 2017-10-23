В Ангарске горел центр детско-юношеского творчества «Гармония»

Пожар в центре детско-юношеского творчества «Гармония» в Ангарске произошёл 23 октября 2017 года около 14:10. Как «Байкал Инфо» подтвердил начальник пожарно-спасательного гарнизона Ангарского городского округа Роман Подхолзин, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание от сетевого фильтра в одном из кабинетов. Один из очевидцев сообщил, что в этом кабинете недавно проводился ремонт, поэтому частично он был захламлен. Предположительно от пожара пострадал не только кабинет, но и холл учреждения. На улицу выносили сгоревшую мебель.

Очевидец происшествия сообщил «Байкал Инфо», что на момент пожара в здании находились дети, которые там занимаются. Однако Роман Подхолзин эту информацию не подтвердил: «В момент пожара в здании находились только работники учреждения – 40 человек. Детей не было. Никто не пострадал», – отметил начальник пожарно-спасательного гарнизона АГО. Также источник уточнил, что из-за ремонта, проводимого в учреждении, эвакуационные выходы из здания были завалены мусором, поэтому эвакуация была затруднена. «Дети стояли возле здания и кашляли, потому что надышались дымом», – рассказал источник. Роман Подхолзин эту информацию не подтвердил.