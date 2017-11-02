В Ангарске 63-летний мужчина во время пьяной ссоры зарезал приятеля

Источник: Байкал Инфо
02/11/2017 - 17:20

В Ангарске мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 31 октября в одном из домов по улице Садовая между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Один из них, схватив кухонный нож, нанес другому удар в спину. От полученного повреждения 66-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был задержан на месте преступления, им оказался ранее не судимый 63- летний местный житель.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Метки: Происшествия, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, Ангарский городской округ, Криминал
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