В Аларском районе задержан подозреваемый в угоне иномарки в Братске

В Аларском районе задержан подозреваемый в угоне иномарки, которую разыскивали полицейские Братска. Как сообщает 23 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские получили сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» неизвестный водитель наехал на металлическое дорожное ограждение и скрылся. На месте происшествия сотрудники ДПС обнаружили государственный регистрационный знак. Проверив его по своим базам данных, инспекторы выяснили, что номер зарегистрирован на автомобиль «Ниссан Лаурель», который находится в розыске.

В ходе поисков виновника ДТП полицейские обнаружили «Ниссан», который был припаркован у придорожного кафе в Аларском районе. Передняя часть автомобиля была значительно повреждена. Войдя в кафе, инспекторы застали за столиком троих молодых людей. При личном досмотре в кармане одного из них были обнаружены ключи от угнанного автомобиля. Подозреваемый задержан. По фактам угона и совершённого ДТП проводится проверка.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.