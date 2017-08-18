В Аларском районе отметили 80-летие Александра Вампилова

В посёлке Кутулик Аларского района 18 августа 2017 года прошло празднование 80-летия знаменитого драматурга, уроженца здешних мест Александра Вампилова. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области побывали депутаты ЗС.

На торжественном митинге у памятника Александру Вампилову, установленному на его 75-летие за счет средств граждан и областного бюджета, от имени депутатов собравшихся поприветствовала вице-спикер Наталья Дикусарова: «Творческое наследие Александра Вампилова стало мировым достоянием. Его произведения полюбили люди по всему миру, потому что они просты и доступны каждому, они о том, что мы проживаем каждый день, его слова идут от сердца. Отрадно, что в Кутулике бережно собирают и хранят всё, что связано с его именем, ведь юбилейные торжества пройдут, но в нашей истории, в памяти будущих поколений молодых сибиряков его имя, смысл его духовного творчества останутся навсегда».

Собравшихся поздравили глава Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова, мэр района Александр Футорный, руководитель культурного центра Александра Вампилова в Иркутске Галина Солуянова, члены клуба «Вампиловец». Для гостей была организована экскурсия по музею, расположенному в доме писателя, а также по библиотеке, названной его именем. Участниками праздничных мероприятий стали дочь драматурга Елена, а также другие родственники писателя, одноклассники и люди, близко его знавшие.

Кроме того, в краеведческом музее Аларского района открылась фотовыставка «Аларский район в творчестве А. В. Вампилова». Как рассказали организаторы выставки, они проехали по селам, которые упоминаются в пьесах и рассказах писателя, сделали снимки этих мест. В музее также состоялась презентация сборника стихов «Звезда прекрасная сияла», в который вошли стихи Александра Вампилова, его отца Валентина Николаевича Вампилова и сводной сестры Сэржены Валентиновны. В частности, в сборник были включены эпиграммы и любовная лирика Александра Вампилова 50-х годов. В этот день в Кутулике прошел еще ряд мероприятий: концерт творческих коллективов Иркутска, спортивные по футболу на кубок Александра Вампилова между командами Аларского и Нукутского районов, конные скачки.