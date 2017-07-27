В Аларском районе неудавшийся грабитель зарезал женщину на глазах у её ребёнка

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя села Зоны Аларского района по факту убийства 44-летней местной жительницы. Как сообщает 27 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения рано утром 26 июля проник в чужой дом, жильцы которого ещё спали, чтобы совершить кражу. Хозяйка дома услышала шум, заметила злоумышленника и предупредила его, что вызовет полицию, после чего тот покинул дом. Через какое-то время, опасаясь последствий и вооружившись ножом, мужчина вернулся, чтобы припугнуть свидетеля его несостоявшейся кражи.

Снова зайдя в чужой дом, мужчина начал угрожать хозяйке ножом, требуя, чтобы женщина не вызывала полицию. В ходе перепалки подозреваемый нанёс женщине ножевые ранения, от полученных травм женщина скончалась на месте. Свидетелем происходящего стала 7-летняя дочь хозяйки дома. Она взяла кухонный нож и нанесла несколько ранений мужчине. В ответ злоумышленник причинил ребёнку колотое ножевое ранение. Девочка была доставлена в районную больницу, где ей оказали своевременную помощь, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что семья погибшей является благополучной, на учёте в ПДН не состоит, в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей. В момент совершения преступления второго ребёнка в доме не было. Во время происшествия глава семьи находился на работе, о произошедшем узнал от сотрудников полиции.

Подозреваемый находится в больнице. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время следствие даст правовую оценку действиям подозреваемого в части причинения ножевого ранения ребёнку.